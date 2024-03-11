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Минфин: Россия утвердила условия обмена замороженными активами
Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями определила условия для обмена замороженными активами. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Министерство финансов России.
Согласно заявлению, определен «порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту». Помимо этого, утверждены условия проведения таких торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами. Завершить работы по таким операциям планируют до 1 сентября этого года. Прием заявок от резидентов продлится с 25 марта по 8 мая.
На сайте Инвестиционной палаты сказано, что сделка по выкупу будет включать четыре этапа: подачу заявок со стороны физлиц-резидентов или их брокеров к организатору торгов, формирование лотов, сбор заявок от нерезидентов-покупателей, а также определение цены продажи и акцепта заявок.
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