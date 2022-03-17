Минфин России выплатил купонный доход по еврооблигациям

Россия исполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2023 году и 2043 году, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

Платежное поручение было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта.

В общей сложности было перечислено 117,2 млн долларов.

«Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет», – подчеркнула пресс-служба Правительства России.