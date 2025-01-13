Минфин России предложил ужесточить наказание за слив данных банков и таможни

Министерство финансов России разработало законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Об этом сообщает РБК.

В пояснительной записке к документу говорится, что черный рынок подобной чувствительной информации по-прежнему растет. Речь идет в том числе о сведениях из баз данных таможенных органов, утечка которых может негативно сказаться на экономике страны.

Нижний порог наказания за разглашение или использование сведений, составляющих банковскую, коммерческую или налоговую тайну, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой планируется ужесточить со штрафа до 1,5 млн рублей (или зарплаты за три года) до принудительных работ на пять лет — если был причинен крупный ущерб (более 3,5 млн рублей) или имелась корыстная заинтересованность.

Верхний порог планируется изменить с принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок от двух до пяти лет с возможностью одновременного штрафа в размере до 5 млн руб. (или зарплаты за период до пяти лет). Поправки должны быть внесены в статью 183 Уголовного кодекса РФ.

При наступлении «тяжких последствий» ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, будет предусматривать не только принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет, но и штраф в размере от 1 млн до 5 млн рублей (или зарплаты за период от одного года до пяти лет).

Подлинность законопроекта подтвердили в пресс-службе Минфина. Документ уже одобрен на заседании Комиссии Правительства по законопроектной деятельности. После одобрения на заседании Правительства РФ он поступит на рассмотрение Государственной Думы.