Минфин России предложил смягчить переход МСП к новым налоговым правилам

Минфин России направил в правительство поправки к Налоговому кодексу, которые должны смягчить переход малого и среднего бизнеса к новым налоговым правилам, действующим с 2026 года. В министерстве пояснили, что речь идет о сохранении доступа к ряду мер поддержки, чтобы предприниматели могли адаптироваться без резкого роста налоговой нагрузки, передает «ТАСС».

В частности, компании и индивидуальные предприниматели, которые с 2026 года потеряли право применять патентную систему налогообложения, смогут заявить вычеты по НДС за товары, работы, услуги и имущественные права, если эти вычеты не были использованы во время работы на ПСН.

Бизнес на упрощенной системе налогообложения, ставший с 2026 года плательщиком НДС, получит возможность уменьшить доходы по УСН на сумму уплаченного налога. Это касается авансов, полученных в период, когда предприниматель еще не платил НДС. Такая мера позволит избежать двойной налоговой нагрузки при смене режима.

При расчете доходов за 2025 год, превышение которых ведет к утрате освобождения от НДС, предлагается не учитывать проценты по вкладам и остатки на счетах в российских банках у предпринимателей с годовым доходом до 60 млн рублей, которые с 2026 года лишились права на освобождение от НДС при УСН.

Кроме того, Минфин предлагает отменить требование о минимальной доле доходов от основного вида деятельности – не менее 70% за предыдущий год – для применения пониженных тарифов страховых взносов предприятиями МСП в сфере обрабатывающего производства.

Также компаниям малого и среднего бизнеса разрешат суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности, включенных в перечни правительства РФ, при расчете доли доходов для применения льготы. Это расширит круг предприятий, которые смогут платить страховые взносы по сниженным ставкам.

Если по итогам 2025 года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысят 20 млн рублей, он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого необходимо уведомить налоговый орган не позднее 25 апреля 2026 года.

Индивидуальные предприниматели, совмещавшие ПСН и УСН, до 25 апреля 2026 года смогут изменить объект налогообложения по УСН на новый налоговый период.

В Минфине считают, что такие меры дадут бизнесу дополнительное время для выбора подходящего налогового режима и позволят более взвешенно подойти к переходу на другую систему, снизив риски финансовых потерь.

Отдельный блок поправок касается предприятий общественного питания. В министерстве сообщили, что с 1 апреля по 31 декабря 2026 года предлагается освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита, работающих на УСН и ПСН и ставших плательщиками НДС с 2026 года. При этом им не придется подтверждать соответствие уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.