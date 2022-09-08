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Экономика
8 сентября 2022  08:29

Минфин России предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений

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Министерство финансов России предложило передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Об этом пишут «Ведомости».

Новая мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финансового рынка в Кабмине 30 августа. Предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан вошло в совместную презентацию Минфина и Центробанка. 

Отмечается, что речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, но с соблюдением ряда условий. Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что инициатива не предусматривает возможности вывести средства.

По его словам, планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — или инвестировать самостоятельно.

На сегодня россияне могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой. 

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