Минфин России назвал ложной информацию Bloomberg о прогнозе с падением ВВП на 12%

Министерство финансов РФ назвало недостоверной информацию агентства Bloomberg о прогнозируемом ведомством масштабном сокращении российской экономики на 12% в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе министерства. При этом в Минфине сослались на то, что его полномочия не предполагают подготовки официальных макроэкономических прогнозов.

«В ведомстве ожидают, что принимаемые Правительством РФ и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики», — добавили в пресс-службе.

Ранее Bloomberg, сославшись на внутренний прогноз Минфина, рассказало, что в ведомстве ожидают сокращения ВВП России на 12%. Это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда данный показатель снизился на 12,6%.

Один из собеседников Bloomberg заметил, что в случае реализации этого негативного прогноза окажется сведен на нет экономический рост последних десяти лет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Многие иностранные компании приостановили деятельность на территории страны.