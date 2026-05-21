Минфин РФ: Законопроект о регулировании криптовалют примут в ближайшие месяцы

Законопроект о комплексном регулировании оборота цифровых валют будет принят в ближайшие месяцы, что позволит рынку наконец получить определенность. Об этом на проходящем в Казани VIII Криптофоруме заявил директор Департамента финансовой политики Министерства финансов России Алексей Яковлев.

По словам чиновника, документ уже принят в первом чтении, и в ближайшее время в Государственной Думе пройдет его второе чтение.

«Это позволит сформировать комплексную инфраструктуру по выпуску и обороту цифровых инструментов на территории Российской Федерации. Мы считаем, что панельные обсуждения и мероприятия этого форума позволят сформулировать дополнительные предложения, которые мы сможем учесть при дальнейшем правоприменении законопроекта», – рассказал Яковлев.

Он подчеркнул, что после принятия новеллы рынок наконец получит определенность относительно того, что можно делать, а что нельзя. Принятый закон станет хорошим фундаментом для регулирования работы с криптоинвестициями, уверен руководитель департамента.