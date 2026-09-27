Минфин РФ: В России систему страхования вкладов расширят на три вида сбережений

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Со следующего, 2027 года в России систему страхования вкладов распространят на три новых вида страхования долгосрочных сбережений. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на полях Мосфинфорума, передает РИА Новости.

«С 2027 года система гарантирования заработает для продуктов добровольного страхования жизни – это ДСЖ (долевое страхование жизни – прим. Т-и), страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью», – пояснил чиновник.

Сумма покрытия будет равняться 10 млн рублей в связи с риском смерти по каждому застрахованному лицу и 2,8 млн – по иным рискам.

Гарантирование затронет как договоры о страховании жизни, заключенные после 1 января 2027 года, так и оформленные до этого, если они продолжают действовать, уточнил замминистра.

Соответствующие страховые продукты недавно появились на российском рынке. Так, долевое страхование жизни (совмещает страховую защиту жизни и здоровья и возможность инвестировать часть взноса в финансовые активы) существует в РФ с прошлого, 2025 года.

Страхование жизни с гарантированной и с расчетной доходностью стали доступны в России с 1 июня текущего, 2026 года. Первый из этих вариантов классического накопительного и инвестиционного страхования жизни предназначен для всех, а второй – только для квалифицированных инвесторов.

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