Минфин РФ: В компаниях произошел конфликт интересов после ухода иностранцев из СД

После ухода иностранцев из советов директоров (СД) компаний РФ на освободившиеся места стали назначать представителей менеджмента, что привело к конфликту интересов и нарушению правильной конструкции корпоративного управления, сказал замминистра финансов Иван Чебесков, чьи слова приводит РБК.

По мнению спикера, в стране еще в 2022 году произошла нехватка качественных представителей в СД, независимых директоров. Ранее иностранцы на должностях руководителей представляли интересы институциональных и миноритарных инвесторов. В итоге на освободившиеся места в советах менеджмент компаний стал рекомендовать «своих людей». Как итог - конфликт интересов, объясняет подробнее Чебесков.

Он также отметил, что наличие «своих людей» может спровоцировать разрушение правильной конструкции корпоративного управления. В свою очередь, добавляет собеседник, в РФ есть квалифицированные кадры, которые могут стать заменой специалистам-иностранцам. При рассмотрении кандидатур нужно выстроить правильный канал избрания представителей миноритариев, подчеркивает Чебесков.