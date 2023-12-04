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Минфин РФ: В компаниях произошел конфликт интересов после ухода иностранцев из СД
После ухода иностранцев из советов директоров (СД) компаний РФ на освободившиеся места стали назначать представителей менеджмента, что привело к конфликту интересов и нарушению правильной конструкции корпоративного управления, сказал замминистра финансов Иван Чебесков, чьи слова приводит РБК.
По мнению спикера, в стране еще в 2022 году произошла нехватка качественных представителей в СД, независимых директоров. Ранее иностранцы на должностях руководителей представляли интересы институциональных и миноритарных инвесторов. В итоге на освободившиеся места в советах менеджмент компаний стал рекомендовать «своих людей». Как итог - конфликт интересов, объясняет подробнее Чебесков.
Он также отметил, что наличие «своих людей» может спровоцировать разрушение правильной конструкции корпоративного управления. В свою очередь, добавляет собеседник, в РФ есть квалифицированные кадры, которые могут стать заменой специалистам-иностранцам. При рассмотрении кандидатур нужно выстроить правильный канал избрания представителей миноритариев, подчеркивает Чебесков.
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