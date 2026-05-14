Минфин РФ: Регулирование исламского финансирования должно стать постоянным

Регулирование исламского финансирования в России должно быть постоянным. Об этом заявил директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на Российском исламском экономическом форуме в Казани.

«Многие вообще не понимают, что такое эксперимент. Это на сегодня-завтра, либо же на долгий срок. Можно ли планировать и вступать среднесрочные и долгосрочные отношения? Нам самим хочется побыстрее ответить на этот вопрос. По большому счету, наша ключевая задача – это подойти к сроку окончания эксперимента с финальным решением. Регулирование должно быть постоянным, но для этого нужно снять ряд вопросов», – пояснил представитель федерального Минфина.

Эксперимент по партнерскому финансированию продлен до сентября 2028 года. Он действует в четырех регионах России: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане.

Российский исламский экономический форум (РИЭФ) впервые проводится не в Москве, а в столице Татарстана в рамках «КазаньФорума».