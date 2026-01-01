Минфин РФ разъяснил порядок расчета налога на доходы по вкладам в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году россияне в третий раз заплатят налог на доходы по банковским вкладам. Не облагаемый НДФЛ порог по процентному доходу составит как минимум ₽160 тыс. – он рассчитан исходя из ключевой ставки Банка России в 16%, действующей на 1 января 2026 года.

Как подсчитали «РБК Инвестиции» на основе формулы из Налогового кодекса, именно эта сумма станет гарантированным минимумом дохода по вкладам, освобожденного от налога по итогам 2026 года. В Минфине подтвердили, что расчет по-прежнему будет вестись исходя из максимального значения ключевой ставки.

В пресс-службе ведомства пояснили, что «максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение ₽1 млн и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца года, в котором получены такие доходы», сославшись на статью 214.2 Налогового кодекса.

Таким образом, при ключевой ставке 16% необлагаемая сумма процентного дохода составляет ₽160 тыс. (₽1 млн × 16%). Если в течение 2026 года ставка Банка России на первое число любого месяца окажется выше этого уровня, лимит освобождения от НДФЛ будет увеличен. При этом он не может быть ниже уже зафиксированных ₽160 тыс.

В случае если в течение года ключевая ставка будет только снижаться или сохраняться на уровне 16%, эта сумма останется окончательной. Доход по вкладам сверх установленного порога будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а при совокупном инвестиционном доходе более ₽2,4 млн за год – по ставке 15%.

Налог на процентные доходы по вкладам был введен в 2021 году, однако в 2021–2022 годах действовала льгота, освобождавшая граждан от его уплаты. С 1 января 2023 года льготный период завершился, и первые поступления по этому налогу бюджет получил в 2024 году – с доходов вкладчиков за 2023 год.

Размер необлагаемого лимита по процентам в разные годы менялся: по итогам 2023 года он составлял ₽150 тыс., в 2024 году – ₽210 тыс., аналогичный порог установлен и для 2025 года.