Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в аэропортах на рейсах по России
Минфин РФ разработал законопроект, разрешающий владельцам duty free продавать алкоголь в магазинах аэропортов пассажирам, совершающим перелеты по России. Правда, в стоимость продукции включат пошлины и налоги, так как беспошлинная продажа разрешается только на международных рейсах.
«Документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», – сообщается на сайте ведомства.
Предполагается, что нововведение поможет поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, и они смогут восстановиться после пандемии коронавируса и санкций недружественных стран.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»