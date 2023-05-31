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Общество 31 мая 2023 12:02

Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в аэропортах на рейсах по России

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Минфин РФ разработал законопроект, разрешающий владельцам duty free продавать алкоголь в магазинах аэропортов пассажирам, совершающим перелеты по России. Правда, в стоимость продукции включат пошлины и налоги, так как беспошлинная продажа разрешается только на международных рейсах.

«Документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», – сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что нововведение поможет поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, и они смогут восстановиться после пандемии коронавируса и санкций недружественных стран.

#авиаперелеты #продажа алкоголя #Минфин РФ
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