Минфин РФ прорабатывает налоговую отсрочку для Ozon и его продавцов

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Минфин России прорабатывает предоставление отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и продавцов маркетплейса. Об этом «Ведомостям» сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, решение по Ozon находится в высокой степени проработки. Перенос сроков уплаты налогов будет посильным для бюджета, при этом объем поддержки пока не уточняется.

«Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительство», – сказал Сазанов.

Меру планируют реализовать по аналогии с поддержкой «РВБ» – объединенной компании Wildberries и Russ.