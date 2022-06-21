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Ру Тат
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Общество
21 июня 2022  10:50

Минфин предложил ввести в России новые льготы при уплате подоходного налога

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Минфин предложил ввести три новые льготы по уплате НДФЛ, сообщает РБК.

В первую очередь предлагается освобождать от налога все выплаты при увольнении гражданина. Также в ведомстве планируют снять возрастные ограничения для недееспособных детей для получения вычета за медицинские услуги.

Кроме того, Минфин намерен предоставить регионам право самостоятельно уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ. Это касается заключения гражданами сделок с унаследованной, подаренной или приватизированной недвижимостью.

 

#минфин #ндфл
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