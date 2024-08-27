Минфин РФ предложил полностью запретить госзакупки иностранного ПО

Министерство финансов России предложило полностью запретить госорганам и госкомпаниям закупку иностранного софта и микросхем. Проект соответствующего постановления Правительства РФ появился накануне, 26 августа, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство хочет запретить закупать в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ через тендерные площадки иностранные интегральные схемы, смарт-карты, программное обеспечение и некоторые другие товары, не относящиеся к IT, отмечает газета «Коммерсантъ».

Кроме того, на закупку более 400 товаров разных категорий (компьютеров, планшетов и другой электроники) планируется распространить ограничение, а не полный запрет.

Ограничение оставит возможность госкомпаниям при отсутствии отечественных аналогов приобретать иностранные устройства по правилу «второй лишний», которое уже распространяется на всю электронику, пояснила эксперт системы «Контр.Закупки» Ксения Петрофанова.

При этом опрошенные изданием специалисты обратили внимание на различные моменты, связанные с возможным решением. Так, директор по взаимодействию с органами власти компании GS Group Михаил Доброхотов призвал добавить в перечень запретной продукции вычислительную технику — для поддержки российских производителей.

В свою очередь директор по развитию бизнеса компании Orion soft Максим Березин констатировал, что среди отечественного ПО до сих пор нет замены решениям для промышленности от корпораций SAP и Oracle.

Директору же производителя вычислительной техники «Промобит» (бренд Bitblaze) Максиму Копосову запрет на закупку иностранных интегральных схем и вовсе напомнил техническую ошибку. «<...> необходимого ассортимента этих микросхем не производится в РФ», — пояснил он.