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Экономика 22 декабря 2023 09:26

Минфин РФ предлагает приватизировать ряд компаний

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Минфин РФ предлагает приватизировать ряд компаний
Фото: kremlin.ru

Министерство финансов России внесло в правительство список компаний, которые могут приватизировать – их около 30 штук. Однако данное предложение еще будут обсуждать, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Уточняется, что приватизировать предлагается крупные компании, где доля государства в капитале – более 50%. Решение о приватизации может потребовать десятки-сотни миллиардов, уточнил Силуанов.

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить», - цитирует Силуанова РИА «Новости».

#компании #Приватизация #список #Россия
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