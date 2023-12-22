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Минфин РФ предлагает приватизировать ряд компаний
Министерство финансов России внесло в правительство список компаний, которые могут приватизировать – их около 30 штук. Однако данное предложение еще будут обсуждать, рассказал министр финансов Антон Силуанов.
Уточняется, что приватизировать предлагается крупные компании, где доля государства в капитале – более 50%. Решение о приватизации может потребовать десятки-сотни миллиардов, уточнил Силуанов.
«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить», - цитирует Силуанова РИА «Новости».
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