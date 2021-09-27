Минфин РФ поддержал идею трансформации накопительной части пенсий

Накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), «замороженная» с 2014 года, может быть преобразована в специальную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами. Данная инициатива была поддержана в Министерстве финансов РФ и обсуждалась на совещании у главы ведомства Антона Силуанова, которое состоялось 24 сентября, сообщает ТАСС.

В СМИ также появилась информация о том, что ведомство поддержало введение системы гарантирования прав участников добровольных программ и отказ от учета при определении налоговой базы для вычета НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

После введения запрета на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС рассматривалось несколько концепций ее трансформации в НПО. В 2016 году по предложению Минфина РФ и Центрального банка был создан индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), а в 2019 году ведомства предложили ввести гарантированный пенсионный план (ГПП). От ИПК/ГПП была предложена стандартизированная схема НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из обязательного пенсионного страхования со стимулированием последующих взносов.

Перевод обязательного пенсионного страхования в накопительную часть будет осуществляться по желанию застрахованных лиц и будет базироваться на договорных отношениях с негосударственными пенсионными фондами.

Перевод средств из фонда в фонд таким образом будет идентичен клиентским отношениям с банком по депозиту.

Как уточняют источники издания, вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, находящимися в ПФР, остается открытым.

Окончательное решение будет принято после консультаций с ВЭБ.РФ (корпорацией Внешэкономбанк), которая управляет большей частью этих средств.