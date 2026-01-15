Минфин РФ ожидает недобора 232 млрд рублей нефтегазовых доходов в январе

В январе 2026 года федеральный бюджет России может недополучить 231,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Речь идет об отклонении фактических поступлений в федеральную казну от ожидаемого уровня, фигурирующего в бюджетном правиле.

В декабре прошлого, 2025 года суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от расчетного месячного объема и базового уровня составило 39,8 млрд рублей.

Соответственно, на операции в рамках бюджетного правила в период с 16 января по 5 февраля ведомство направит 192,1 млрд рублей, полученных от продажи иностранной валюты и золота.

«Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 млрд рублей», – уточнили в Министерстве финансов.

Дополнительные нефтегазовые доходы – это средства, которые федеральный бюджет получает сверх базового плана. Если же фактические доходы от продажи нефти и газа ниже запланированных, власти компенсируют нехватку за счет продажи золотовалютных резервов.