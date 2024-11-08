Минфин РФ отчитался о расходах бюджета на нацпроекты

Расходы российского бюджета на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 ноября 2024 года составили 2,534 трлн рублей, что составляет 80,2% от годового плана. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Лидером по расходованию средств стал нацпроект «Демография», который исполнен на 98,2%. Следом расположились «Здравоохранение» – 87,2%, «Культура» – 86,3%, «Наука и университеты» – 79,3%, «Международная кооперация и экспорт» – 78,6%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за весь период действия национального проекта «Безопасные качественные дороги» (и его предшественника, федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»), с 2017 по 2024 год, отремонтировано 1693 километра автодорог.