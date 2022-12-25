Минфин РФ надеется на диалог о взаимной разморозке активов с Западом

Минфин России рассчитывает начать диалог с западными странами о разморозке активов. Москве есть что им предложить, поделился глава ведомства Антон Силуанов в интервью для Asharq News.

«Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки как с одной стороны, так и с другой стороны», — приводит его слова РИА Новости.

Силуанов напомнил, что России есть что предложить западным коллегам в качестве ответа. Поэтому дальнейшая работа зависит от их желания вести такой диалог.

Напомним, что с начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, Запад усилил санкции против России. В частности, оказалась заморожена около половины золотовалютных резервов, заявил ранее глава Минфина РФ.

В ответ Москва заблокировала часть активов иностранных инвесторов. «Это, наверное, длительный процесс, — заметил он, говоря об обмене активами. — Не быстрый. Западные страны заморозили часть наших активов. РФ тоже заморозила часть обязательств перед западными странами. Поэтому здесь дорога с двухсторонним движением».