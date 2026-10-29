Минфин РФ инициировал кампанию по продвижению паевых инвестиционных фондов

Министерство финансов России запустило кампанию по продвижению паевых инвестиционных фондов. ПИФ – это форма коллективных инвестиций. Вложениями управляют профессионалы, которые решают, в ценные бумаги каких компаний вложить деньги, а когда продать. Каждый участник фонда при этом получает «пай» – свою долю в общем капитале – и зарабатывает за счет регулярных выплат или на росте стоимости пая.

Для начинающего инвестора такой формат удобен тем, что не требует ни специальных знаний, ни большого капитала. Следить за котировками и разбираться в отчетах компаний не нужно – это работа управляющих. К тому же вложения в ПИФы более устойчивы. Благодаря наличию бумаг многих компаний риски диверсифицированы: падение одних может компенсироваться ростом других. Работу управляющих компаний контролирует Банк России.

При выборе фонда главное – определить свой риск-профиль, то есть понять, насколько спокойно вы относитесь к колебаниям стоимости вложений. Если подобное развитие событий пугает, то таким клиентам подойдут более спокойные фонды денежного рынка и облигаций. Если же ради потенциально большей доходности вкладчик готов пережить колебания и инвестировать надолго, стоит присмотреться к смешанным фондам или фондам акций.

Долгосрочные инвестиции выгодны еще и из-за налогов. Если держать паи дольше трех лет, доход от них не облагается НДФЛ в пределах 3 млн рублей за каждый полный год владения. Так, если паи пролежали четыре года, от налога освобождается до 12 млн рублей дохода. Заплатить придется только с суммы сверх этого лимита.

ПИФы можно приобретать на ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, при поддержке государства. В этом случае можно ежегодно получать налоговые вычеты до 88 тысяч рублей, а по истечении пяти лет, при открытии ИИС в этом году, освободить до 30 млн рублей от налога на доход.

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Помочь россиянам формировать накопления, в том числе с господдержкой, развивать финансовые инструменты и рассказывать людям о возможностях инвестирования – одна из задач национального проекта «Эффективная

и конкурентная экономика».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.