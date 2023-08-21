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Минфин не поддержал идею о кредитных каникулах для многодетных семей при падении дохода
Предоставлять «кредитные каникулы» многодетным семьям нужно, но для этого недостаточно уменьшения дохода заемщиков на 15%. По мнению Минфина, это не является серьезной преградой для исполнения кредитных обязательств заемщика.
Ведомство пообещало рассмотреть инициативу при условии ее детальной проработки.
«Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления „кредитных каникул“ многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений Президента РФ», — опубликовала в своем телеграм-канале ответ министерства автор инициативы, зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Она также отметила, что в 2022 году самый высокий уровень бедности среди семей с детьми фиксировался именно в категории многодетных. При этом, по данным Центробанка, долги россиян по кредитам составили рекордные 15,1 трлн рублей. По мнению депутата, проблемы с задолжностями могут создать дополнительные трудности для родителей, которые воспитывают большое количество детей.
Депутат в июле обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой установить льготные условия для кредитных каникул многодетным семьям. Так, их стоит предоставлять, когда доход заемщика сократился более чем на 15% за месяц, предшествующий подаче заявки.
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