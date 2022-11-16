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Общество
16 ноября 2022  07:02

Минфин распространит льготную ипотеку на новые регионы России

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Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут воспользоваться льготной ипотекой. О планах по расширению числа территорий, попадающих в программу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина РФ.

Как отметили в ведомстве, на новые регионы уже распространилось действие всех льготных ипотечных программ.
Ранее СМИ сообщали, что Банк России обсуждает с другими кредитными организациями возможность упрощенного кредитования населения новых регионов.

#льготная ипотека
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