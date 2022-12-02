Минфин призвал избавить россиян от долларов, лежащих «по банкам в огородах»

В России в 10 раз вырос спрос на покупку золота. Такого результата удалось добиться после введения в этом году стимулирующих мер, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом он добавил, что этот рост все еще недостаточен и нужно продолжать работу по замещению долларов золотом.

«Меры, которые приняты, все-таки повлияли: у нас реализация золота населению выросла в 10 раз… Но этого мало все равно. Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим»,— цитирует Моисеева ТАСС.

Напомним, в марте россиян освободили от налога на добавленную стоимость операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Помимо этого, Президент РФ Владимир Путин также подписал закон, который разрешил банкам продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. Позднее доходы россиян освободили от НДФЛ при реализации золота в слитках.