Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров интернет-магазинов

Минфин России предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до 1 тыс. евро. Такую сумму предлагается установить на срок до 1 октября 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году лимит был снижен с 500 до 200 евро при предельном весе в 31 килограмм. Таким образом, если норма окажется превышена, то нужно оплатить пошлину в размере 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за килограмм.

«Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года», — цитирует сообщение РИА Новости.

Такое решение, полагают в ведомстве, позволит избежать дефицита ряда категорий товаров из-за нарушения логистических цепочек поставок в период санкций Запада. Данное предложение уже направлено в Минэкономразвития России.

«Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются», — заключили в Минфине.