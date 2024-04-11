Минфин предложил поднять минимальные цены на продажу водки, коньяка, рома и бренди

В Минфине РФ предложили с 1 июня 2024 года поднять минимальные цены на продажу алкоголя, пишет ТАСС. Так, цену водки в розницу предложили повысить до 299 рублей, коньяка - до 556 рублей за 0,5 литра, бренди - до 403 рублей и ром - 403 рубля за 0,5 литра.

Отметим, на данный момент «минималка» для водки составляет 281 рубль, бренди - 375 рублей, а коньяка - 517 рублей за 0,5 литра. Для рома минимальной цены розничной продажи до сих пор не было.

При этом эти минимальные цены еще и предложили индексировать в связи с инфляцией и увеличением акцизов на алкоголь и ростом затрат на производство таких напитков.

Уточняется, что разработчики проекта учли удорожание себестоимости алкоголя в 2023-м, влияние различных ограничений и дороговизну импортного оборудования со всеми комплектующими.

В пояснительной записке объясняется, что такая мера будет отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство - опт - розница).