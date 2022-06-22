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Ру Тат
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Экономика
22 июня 2022  02:36

Минфин предложил освободить увольняемых сотрудников от подоходного налога

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Минфин РФ разработал новые налоговые льготы для физических лиц. В частности, предлагается освободить от НДФЛ всех сотрудников при увольнении пишут «Известия».

Всего министерство готовит три изменения в проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Кроме освобождения от подоходного налога, Минфин предлагает снять возрастной лимит для вычета за медуслуги недееспособным детям.

Третья инициатива - разрешить регионам устанавливать минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при сделках.  

Аналитики считают, что новые налоговые послабления приведут к росту выпадающих доходов бюджета, но не будут критичными.

#налоги #ндфл #минфин
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