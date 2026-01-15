Минфин предложил не регистрировать сделки с юрлицами более чем на 5 млн рублей наличкой

Министерство финансов РФ предложило ввести запрет на госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если сумма конкретной сделки превышает 5 млн рублей или если совокупный размер сделок за месяц больше или равен 50 млн рублей. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

В случае принятия новеллы будут внесены изменения в Гражданский кодекс РФ и в закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ был направлен министерством в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря, отметил собеседник агентства.

Законопроект разработан в соответствии с планом мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, одобренным Правительством РФ.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что сейчас ограничения по расчету за наличные между физическими и юридическими лицами отсутствуют, из-за чего в оборот могут быть введены наличные, полученные преступным путем. Инициатива направлена на ограничение введения в безналичный оборот наличных денег, имеющих неустановленное происхождение.

Согласно Гражданскому кодексу, госрегистрации (внесению в Росреестр) подлежат сделки с недвижимостью (например, продажа жилого дома или квартиры) и сделки по продаже предприятий, а также договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков на срок не менее одного года.

Восьмого декабря прошлого, 2025 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных в рамках «обеления» российской экономики.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы всё работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали. Речь о том, чтобы устранить <…> незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве», – сказал тогда глава государства.