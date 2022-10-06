Минфин: Поступление федеральных средств в бюджет Татарстана может снизиться к 2025 году

Поступление федеральных средств в бюджет Татарстана может снизиться к 2025 году. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Если в 2023 году у нас федеральные средства составляют 51,8 млрд рублей, то в 2025-м — 27,2 млрд рублей. Снижение связано с наиболее крупными позициями, например субсидиями на строительство и реконструкцию дорог», – рассказала докладчик.

Так, по словам Герасимовой, финансирование на строительство и реконструкцию дорог снизится на 12 млрд рублей, субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы образования – на 2 млрд рублей, а субсидии на реализацию регионального первичного звена здравоохранения – на 1,9 млрд рублей.

При этом докладчик отметила, что Минфин России еще не распределил часть средств. «Еще есть надежда. Не распределили субвенции на лекарства, которые мы очень ждали. Есть отдельные позиции, которые не распределены. Но что-то будет распределяться ко второму чтению федерального бюджета», – подчеркнула она.

Замминистра финансов добавила, что сокращение финансирования по дорожным проектам связано с тем, что часть из них будет завершена. «Но социальной сферы снижение не коснулось», – заключила она.