Минфин подтвердил освобождение мобилизованных предпринимателей от страховых взносов

Призванные в рамках частичной мобилизации индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Эту информацию подтвердил Минфин РФ.

Предприниматели не должны платить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за период военной службы по призыву, в течение которого они не работали, отметили в ведомстве.

Кроме того, в настоящее время между Минобороны РФ и Федеральной налоговой службой заключено соглашение об обмене данными граждан, уточняет ТАСС. Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил обеспечить автоматическую передачу данных о мобилизованных предпринимателях в ФНС. Он объяснил это тем, что у призываемого может не оказаться времени на направление необходимых документов и решение организационных вопросов.