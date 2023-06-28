Минфин планирует привязать котировки российской нефти к Dubai вместо Brent

Может смениться эталонная марка нефти, к которой будут привязаны котировки российского топлива. Минфин России заявил, что готов обсудить такие предложения от нефтяников.

Как объяснил замглавы финансового ведомства Алексей Сазанов, пересмотреть предельный размер дисконта необходимо, однако инициатив от компаний нефтяной отрасли пока не поступало.

«Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai — это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть», — заявил замминистра в беседе с РИА Новости.

В настоящее время Минфин и Минэнерго рассматривают вопрос снижения предельного размера дисконта на нефть из РФ. Так, в апреле предельная планка Urals по отношению Brent составляла -34 доллара от эталонной марки. С 1 июля дисконт снизится до 25 долларов, а в дальнейшем, как планируют ведомства, уменьшится до 20.