Минфин опроверг планы начать выпуск «патриотических» гособлигаций

Министерство финансов России не предлагало и не намерено выпускать «патриотические» облигации. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РБК.

В Минфине уточнили, что выпуск таких бумаг обсуждался только на уровне идеи и какие-либо детали не прорабатывались. В связи с этим в финансовом ведомстве также указали, что сейчас существует «широкая линейка возможностей для инвестиций граждан».

Об инициативе Минфина организовать выпуск «патриотических» гособлигаций, размещение которых на рынке должно дать новую возможность пополнить федеральный бюджет, ранее со ссылкой на источник рассказало агентство «Интерфакс».

По информации собеседника агентства, эта идея содержалась в предложениях, направленных Минфином в Правительство РФ в конце февраля. Якобы предполагалось, что выпускаться облигации будут от имени Правительства, а распространяться — через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты.

Позднее, но до официальной реакции Минфина, обсуждение инициативы подтвердил РБК федеральный чиновник. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — объяснил он смысл этой идеи.

Власти Советского Союза начали размещать госбумаги среди населения с 1922 года. До 1927-го займы были добровольными, но после того, как их стали распространять по подписке среди трудовых коллективов, они де-факто превратились в обязательные. С 1930-го государство начало переносить сроки выплат и уменьшать доходность займов.



После Великой Отечественной войны в СССР выпускались государственные займы «восстановления и развития народного хозяйства». В 1957 году выплаты по гособлигациям фактически прекратились. Впрочем, часть старых советских облигаций начали погашать в 1971 году.