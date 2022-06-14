Минфин ограничил публикацию данных о госбюджете из-за риска новых санкций

Министерство финансов РФ частично ограничило публикацию данных о бюджетных отчетах, чтобы не допустить риска введения дополнительных санкций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — пояснили в министерстве.

В результате Минфин опубликовал только общие данные о доходах казны и сведения о величине бюджетного профицита. Последний, согласно предварительной оценке, за пять месяцев 2022 года составил 1 трлн 495 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.