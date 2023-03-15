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Минфин назвал «секрет успеха» Татарстана при оценке рейтинговыми агентствами
Несмотря на непростую экономическую ситуацию на фоне санкций и обострения геополитических процессов, Татарстан по итогам 2022 года смог подтвердить свой кредитный рейтинг. Так министр финансов РТ Радик Гайзатуллин прокомментировал подтверждение кредитных рейтингов республики отечественными рейтинговыми агентствами «Эксперт РА» и «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство».
Глава Минфина назвал главным фактором, влияющим на рейтинг, состояние государственного долга и возможность им управлять.
«По итогам февраля 2023 года объем государственного долга нашей республики составил 103,7 млрд рублей. При этом он состоит на 95% из обязательств по федеральным бюджетным кредитам, порядка 5 % приходится на государственные гарантии», — рассказал министр в интервью газете «Республика Татарстан».
На сегодня регион не имеет обязательств по рыночным заимствованиям, то есть обязательств по средствам, привлеченным в виде банковских кредитов и выпусков государственных ценных бумаг. Их отсутствие положительно оценивается рейтинговыми агентствами — они отмечают относительно высокие показатели развития экономики РТ за 2022 год, рост промышленного производства и строительства.
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