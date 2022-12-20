Минфин Люксембурга выдал разрешение на разблокировку замороженных активов россиян

Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку активов, замороженных ранее из-за санкций против входящего в группу Мосбиржи Национального расчетного депозитария. Тогда под ограничения попали от 4,5 до 7 млрд евро, принадлежащих россиянам. Об этом со ссылкой на НРД сообщает РИА Новости.

«НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Под действие разрешения попадают сделки, которые были заключены до 3 июня этого года. Их нужно завершить в срок до 7 января 2023-го.