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Минфин изучает возможность повышения разового платежа с компаний, уходящих из России
Министерство финансов рассматривает возможность повышения разового платежа с уходящих из России компаний. В настоящее время он составляет 10%, напомнил на ПМЭФ-2023 глава финансового ведомства Антон Силуанов.
«Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10% всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем», — приводит его заявление РИА Новости.
Напомним, при выходе из российских активов зарубежные компании обязаны выплатить не меньше 10% от половины их рыночной стоимости. Средства направляются в бюджет России. Помимо этого, компании должны добровольно передать в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов в том случае, если их продажа проводится с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
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