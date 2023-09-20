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Минфин изучает варианты борьбы с оттоком капитала через дружественные страны
Минфин рассматривает вариант с возвращением валютного контроля в России. Разработка мер направлена на борьбу с оттоком капитала через дружественные страны, рассказал на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
«В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля, — цитирует его ТАСС. — Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы».
По словам заместителя министра, разрабатываемые решения помогут сдержать временные колебания курса валют. Он пообещал, что в скором времени решения будут представлены для широкой общественности.
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