Минфин изучает варианты борьбы с оттоком капитала через дружественные страны

Минфин рассматривает вариант с возвращением валютного контроля в России. Разработка мер направлена на борьбу с оттоком капитала через дружественные страны, рассказал на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля, — цитирует его ТАСС. — Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы».

По словам заместителя министра, разрабатываемые решения помогут сдержать временные колебания курса валют. Он пообещал, что в скором времени решения будут представлены для широкой общественности.