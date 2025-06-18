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Экономика 18 июня 2025 15:52

Минфин изучает условия льготной ипотеки для участников СВО

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Министерство финансов России ведет работу по изучению возможных параметров льготной ипотеки для участников специальной военной операции, однако говорить о запуске конкретных механизмов пока преждевременно. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ. Его слова приводит ТАСС.

Чебесков уточнил, что поручение касается проработки различных вариантов предоставления льготных условий, и в настоящее время министерство находится на стадии предварительного анализа.

При этом замглавы Минфина подчеркнул, что действующие ипотечные программы уже предусматривают участие военнослужащих, включая участников СВО, и не содержат ограничений в этом отношении.

#льготная ипотека #СВО
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