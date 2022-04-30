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Политика
30 апреля 2022  19:42

Минфин Германии не намерен платить рубли за российский газ

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Германия не собирается оплачивать российский газ в рублях, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. Также он подчеркнул, что Берлин делает все возможное, чтобы не зависеть от России. 

«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», - написал он в твиттере (цитата по РИА Новости).

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. США, страны Европы и некоторые страны Азии объявили о введении новых антироссийских санкций.
В ответ Путин поручил перевести оплату газа и нефти в рубли. Многие европейские страны заявляют о намерении отказаться от закупок энергоносителей из РФ.
 

#санкции #газ #рубль
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