Минфин Германии не намерен платить рубли за российский газ

Германия не собирается оплачивать российский газ в рублях, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. Также он подчеркнул, что Берлин делает все возможное, чтобы не зависеть от России.

«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», - написал он в твиттере (цитата по РИА Новости).

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. США, страны Европы и некоторые страны Азии объявили о введении новых антироссийских санкций.

В ответ Путин поручил перевести оплату газа и нефти в рубли. Многие европейские страны заявляют о намерении отказаться от закупок энергоносителей из РФ.

