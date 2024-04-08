Минфин: Доходы федерального бюджета выросли в полтора раза за последние 12 месяцев

8,7 трлн рублей – именно столько составили доходы федерального бюджета в первом квартале 2024 года. К слову, это на 53,3% больше, чем за тот же период 2023-го, сообщили в Минфине. Отмечается, что больше половины поступлений – это доходы «не от нефти и газа» - 5,7 трлн рублей (+43,2%).

Доходы бюджета России от налогов, в том числе НДС, выросли на 23,9% к уровню прошлого года (в марте рост составил 35,1% год к году). В Минфине подчеркнули, что названные показатели превысили плановый уровень, тем самым обеспечив базу для роста доходов в будущем.

«В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», — говорится в сообщении министерства.

Доходы от нефти и газа за вышеупомянутый период - 2,9 трлн рублей. В сравнении с первым кварталом 2023 года сумма выросла на 79,1%. Рост произошел на фоне подорожания нефти, уточняют в пресс-релизе, а также благодаря доплатам по НДПИ на нефть.

В свою очередь, расходы российского бюджета увеличились на 20,1% год к году, до 9,3 трлн рублей. Это произошло из-за подписания контрактов и авансирования финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Как итог: в первом квартале 2024 дефицит бюджета составил 607 млрд рублей, что на 1,5 трлн ниже уровня первого квартала 2023 года.