Минфин: Доходы бюджета Татарстана исполнены с опережением

Доходы бюджета Татарстана за первое полугодие 2021 года исполнены на 55% – с опережением. По сравнению с прошлым годом они выросли почти на 40 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

По словам докладчика, в первом полугодии 2021 года в консолидированный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 149,3 млрд рублей, в бюджет республики – 125,5 млрд рублей. «Это составляет 55% к годовому плану. То есть показатели исполнены с опережением», – сказал он.

Шишкин отметил, что в этом году ситуация с поступлением доходов в бюджет стабилизировалась. «Темпы хорошие и по сравнению с прошлым годом, когда мы были вынуждены брать кредиты из федерального бюджета, существенно отличаются. В этом году такой потребности нет, – уточнил он. – Прошлый год был достаточно провальным, а 2019-й был более стабильным».

Замминистра финансов подчеркнул, что стабильно поступают в бюджет и другие виды налогов. Так, например, поступление налога на прибыль составило 54,6 млрд рублей. При плановом значении 77% исполнение составило 71%.

«Видимо, по итогам девяти месяцев можно будет выходить с предложением в Госсовет об увеличении бюджета», – заметил он, добавив, что из федерального бюджета в этом году поступил 21 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 163,6 млрд рублей, республиканского – 138,7 млрд рублей, продолжил докладчик.

«За восемь месяцев 2021 года 209,3 млрд рублей мобилизовано в консолидированный бюджет, в республиканский – 176,4 млрд рублей. Своевременное финансирование всех запланированных расходов идет стабильно», – заявил Шишкин.