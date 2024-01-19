«Минеральные воды — наша новая нефть»: «Санатории Татарстана» сообщили о новых проектах

В Татарстане сосредоточено значительное количество источников минеральных вод. В связи с их освоением санатории региона планируют запуск ряда новых проектов. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» исполнительный директор республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев перед итоговым собранием организации.

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«В республике огромное количество исследованных источников минеральных вод. Они находятся в Лениногорском и Альметьевском районах, в Набережных Челнах, под Казанью. Огромное количество источников, которые можно использовать в качестве лечебной и питьевой воды, а также для наружного применения. Считаю, что минеральные воды — новая нефть нашей республики», — подчеркнул собеседник агентства.

Терентьев отметил, что в дальнейшем санатории региона намерены запустить новые программы.

«Будем обсуждать вопрос подготовки проектов, приглашать под них инвесторов. Спрос на санаторно-курортные учреждения очень высок, прогнозируется его дальнейшее повышение», — пояснил он.

Общее собрание республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» прошло сегодня под Казанью. На сегодняшний день ассоциация объединяет 24 санаторно-курортных учреждения, которые подвели итоги работы за прошлый год.