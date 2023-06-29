«Минералка, кола, картон и трубы»: какими производствами обогатится Мамадыш в 2023 году

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов посетил сегодня Мамадышский район. Министр побывал на территории промпарков, действующих в муниципалитете, оценил новые производства, которые будут открыты здесь в 2023 году, и провел заседание рабочей группы по устойчивому развитию экономики РТ.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Первым Шагиахметов посетил промышленный парк «Вятка». Он осмотрел производства резидентов площадки, в том числе новинки, которые готовятся к запуску в этом году. Среди них – «Парма», «Родные края», «Тиитвуд», «Реком» и «Меркатор».

Как рассказал директор «Рекома» Евгений Шунгаров, компания откроет в Мамадыше производство картона. Предприятие будет использовать оборудование отечественного образца – оно уже закуплено.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Парма» планирует запустить здесь производство минеральной воды и колы Штат сотрудников на первых этапах производства будет доходить до 15 человек. Всего планируется создать до 60 новых рабочих мест. При этом специалисты будут набраны не только из Татарстана, но и из Ирана. Запуск производства планируется в сентябре текущего года.



«Мы постоянно ездим в муниципальные районы республики для того, чтобы обсудить все вопросы и проблемы, возникающие в процессе создания условий для малого и среднего предпринимательства. Также мы смотрим, как реализуются меры поддержки в районах. Сегодня мы побывали в Мамадышском районе, в частности в промышленном парке “Вятка”. Это действительно перспективный проект», – заметил Шагиахметов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

После министр экономики республики посетил ООО «Тиидвуд», которое займется переработкой сибирской лиственницы. В рамках проекта планируют запустить пилораму, параллельно построят завод и склад. По словам руководства, производство планируют начать с террасной и палубной доски, в перспективе освоят продукцию для домостроения.



В сопровождении главы Мамадышского района Анатолия Иванова Мидхат Шагиахметов также осмотрел промышленный парк «Сельхозтехника», где посетил новый завод по производству металлических труб ООО «ТПК техноком».



«Площадь промышленного парка “Вятка” составляет порядка 80 гектаров земли, поэтому резервы для развития малого и среднего бизнеса огромные. Я думаю, нынешний год для парка станет переломным, поскольку в 2023 году планируется запуск нескольких проектов. Для этого были созданы все условия – инвесторов сюда привлекают налоговые льготы и дешевая по сравнению с другими городами рабочая сила», – подчеркнул глава района.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В завершение рабочего визита министр экономики Татарстана принял участие в заседании рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики республики. В режиме ВКС в нем приняли участие муниципальные образования РТ. В ходе встречи эксперты обсудили вопросы, связанные с внедрением регионального инвестиционного стандарта, улучшением инвестиционного климата Татарстана, а также реализацию федеральных и региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.