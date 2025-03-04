Минэнерго взяло на контроль безопасность объектов ТЭК в Татарстане

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Министерство энергетики России взяло на контроль вопрос безопасности топливно-энергетического комплекса Татарстана. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает ТАСС.

По поручению главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин провел в Татарстане выездное совещание, посвященное защите объектов ТЭК от террористических и киберугроз.

Участие в мероприятии приняли представители властей РТ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности, Росгвардии и крупнейших топливно-энергетических компаний.

«Особое внимание уделили новым подходам к защите энергетических объектов в Татарстане», – подчеркнули в Минэнерго, уточнив, что эффективная система безопасности может быть выстроена только при совместной работе федеральных и региональных властей, а также владельцев энергетической инфраструктуры.

Отдельно в ходе совещания была отмечена необходимость более строгого контроля за расходованием средств, выделяемых на безопасность объектов топливно-энергетического комплекса.