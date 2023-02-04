Минэнерго Венгрии выступило против лимита цен на российские нефтепродукты

Венгрия категорически против введения санкций на российские нефтепродукты. Это приведет к росту цен и дефициту дизельного топлива, уверены в Минэнерго страны.

«В Европе можно ожидать даже дефицита дизеля и роста цен на нефтепродукты, поскольку половину потребности ЕС в дизеле пока обеспечивают российские источники. Вследствие санкций Европа теперь вынуждена закупать продукты из других, более отдаленных регионов, например импортировать индийскую, ближневосточную или китайскую продукцию», — приводит цитату РИА Новости.

Таким образом, покупка нефтепродуктов станет для ЕС более долгой, дорогой и нестабильной.

«В ЕС на повестке дня сейчас также стоят полномасштабные энергетические санкции, в том числе санкции в отношении атомной энергетики и импорта газа. Венгерское правительство категорически против дальнейшего расширения санкций, введенных в отношении энергоносителей», — отмечается в сообщении.

Напомним, что с 5 января ЕС вводит лимит цен на российские нефтепродукты: на уровне 100 долларов за бензин и дизель и 45 долларов — за мазут.