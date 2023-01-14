Минэнерго: В пяти областях Украины повреждены объекты энергетики

После сегодняшних взрывов в пяти украинских регионах повредились объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Речь идет о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Пострадали также объекты энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил Галущенко на своей странице в соцсетях. В связи с повреждениями, по его словам, в большей части регионов идут аварийные отключения электроснабжения, а «следующие дни будут трудными».

Ранее сегодня сообщалось о том, что на территории всей Украины вновь объявлена воздушная тревога, взрывы фиксировались в нескольких областях и в Киеве.

Напомним, с 10 октября прошлого года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Президент Владимир Путин назвал их ответом на преступные действия киевского режима, напомнив, что удары РФ начала наносить после теракта на Крымском мосту 8 октября.