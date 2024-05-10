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Минэнерго Украины: РФ ударила по газопроводам в Харьковской и Волынской областях
Газопроводы повреждены в Харьковской и Волынской областях Украины, без газоснабжения остаются порядка тысячи абонентов. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что обстрелы по объектам велись вечером и ночью. В результате без снабжения остались 684 местных абонента. Кроме того, дефектам подвергся и газопровод в Купянске. Там без газоснабжения остались 72 абонента.
Проблемы с газоснабжением наблюдаются также в Сумской и Тернопольской областях.
Кроме того, в Харьковской области действуют графики отключений для более 100 тыс. абонентов.
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