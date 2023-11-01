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Минэнерго: Сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из России пока не определены
Минэнергетики России допускает снятие частичного запрета экспорта топлива, но его сроки пока не определены. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинова.
«Эта тема в работе. Анализируем ситуацию и с ценами, и с объемами, и с производственными показателями. Мы должны быть готовы ко всем решениям, но время еще не определено», – рассказал министр.
По его словам, Кабмин рассмотрит возможность более справедливого налогообложения экспортно-ориентированных нефтеперерабатывающих заводов. Шульгинов добавил, что Россия сохранит объем экспорта СПГ на прошлогоднем уровне.
12 сентября Президент России Владимир Путин отметил, что Правительство занимается ситуацией с ценами на топливо и уже договорилось с производителями, как именно надлежит действовать. 21 сентября был введен запрет на экспорт нефтепродуктов для того, чтобы пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Позднее газета «Коммерсантъ» написала о планах ослабить запрет, исключив из него поставки дизельного топлива по трубопроводам. Сейчас эта мера реализована.
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