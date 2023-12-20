Минэнерго России: Мы не видим проблем с обеспечением топливом

В Минэнерго России не видят проблем с обеспечением топливом. Об этом сообщил глава министерства Николай Шульгинов, пишет ТАСС. Более того, по словам спикера, топливные цены на бирже уже снижаются.

Он также добавил, что запасы топлива выросли на 10 — 25%. По его словам, запас по «дизелю» — более 3 млн тонн, по бензину — 2,1 млн тонн.

«Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом, но уроки, конечно, мы сделали», — прокомментировал Шульгинов, подчеркнув, что в Минэнерго следует оперативно принимать решения.