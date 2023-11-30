Минэнерго РФ хочет запретить властям Татарстана управлять электросетевыми компаниями

Минэнерго России предложило запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями. Как сказал директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, данная мера коснется Татарстана, Москвы, Питера, Кузбасса, Свердловской области.

Напомним, речь идет о том, чтобы передать контрольный пакет активов в собственность крупной системообразующей компании с госучастием, или отдавать ей в управление. В таком случае, говорят в «Россетях», сетевой комплекс сможет устойчиво развиваться и работать, а также снизится задолженность перед субъектами электроэнергетики и улучшится инвестиционный климат в регионах.

Уточняется, что Минэнерго предлагает на уровне закона запретить иметь регионам долю в собственности в таких объектах. Если инициативу одобрят, то муниципальные унитарные предприятия (МУП) должны будут полностью передать активы в системообразующую компанию, пишет «КоммерсантЪ».

При этом регионам оставляют право собственности в акционерных обществах, но с условием, что контролирующий пакет акций (более 50%) будет в государственной собственности (например, у «Россетей»).

По мнению Сасина, вышеназванные регионы, скорее всего, будут противодействовать инициативе, так как, развивая собственные территориальные сетевые организации, субъекты РФ могут оперативнее решать задачи инфраструктурного развития.